Астана, 25 июня, 2018, 15:24 — ИА Регнум. 18-летняя Венера, дочь Дариги Назарбаевой и внучка президента Казахстана вышла замуж за 22-летнего Далена Чайжунусова, сообщают сегодня, 25 июня, казахстанские СМИ. Само торжество состоялось в субботу, 23 июня, в пятизвёздочном отеле The Ritz-Carlton, Almaty.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Замок в виде сердца

Как сообщает портал Zakon. kz, Дален — потомок известной в Казахстане династии Чайжунусовых, родился и вырос в Алма-Ате, обучался на юридическом факультете Казахского национального университета имени аль-Фараби. Их знакомство с Венерой состоялось два года назад, а предложение было сделано в мае 2018 года.

Свадьба была проведена с соблюдением всех казахских национальных традиций. Приглашенной звездой стал Филипп Киркоров.

Напомним, старший сын Дариги Назарбаевой Нурали Алиевженат на Аиде Имашевой,дочери Берика Имашева,председателя Центральной избирательной комиссии Казахстана. Младший сын Дариги Назарбаевой Айсултан Назарбаев в 2013 женилсяна Алиме Боранбаевой, дочери казахстанского бизнесменаКайрата Боранбаева.