Триполи, 25 июня, 2018, 15:23 — ИА Регнум. Власти Ливии выступили против размещения лагерей для беженцев на своей территории, заявил 25 июня вице-президент президентского совета страны Ахмед Майтыг во время пресс-конференции с вице-премьером Италии Маттео Сальвини в Триполи.

Freedom House Беженцы

«Мы полностью отвергаем размещение каких-либо лагерей в Ливии», — заявил Майтыг, добавив, что власти страны согласны с Европой в вопросе миграции.

Напомним, гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года. После вторжения в страну войск НАТО и убийства законного лидера страны Муаммара Каддафи Ливия фактически утратила свою целостность.

Отметим, западное побережье Ливии является удобной отправной точкой для беженцев, мечтающих попасть на территорию Евросоюза с целью избавиться от тягот внутренних конфликтов. Так, ранее береговая охрана страны задержала почти 950 африканских мигрантов, пытавшихся проникнуть на территорию Евросоюза.

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