Саров, Нижегородская область, 25 июня, 2018, 15:23 — ИА Регнум. В Российском федеральном ядерном центре ВНИИЭФ (входит в Госкорпорацию «Росатом») заявили о готовности к промышленному выпуску лазерных обрабатывающих станков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании, уже налажено опытное производство.

Пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ Лазерный обрабатывающий станок

Станок создан на базе технологий ядерного центра и предназначен для применения в отраслях промышленности, где необходима особая устойчивость оборудования к износу. Суть технологии состоит в повышении термоупрочнения деталей, подверженных дополнительным нагрузкам и износу, с помощью направленного лазерного излучения. Поверхностное упрочнение или наплавка детали позволяет увеличить срок ее службы и сократить производственные издержки.

Лазерный станок представляет собой специализированный многолучевой непрерывный полупроводниковый лазер с системами электропитания, охлаждения и управления. Система состоит из лазера с «накачкой», охлаждающей системы и оптоволокна, через которое лазерное излучение подается на обрабатывающую головку. В зависимости от производственного цикла система устанавливается либо на неподвижной основе, либо на подвижной руке-роботе.

Проект реализуется в рамках частно-государственного партнерства, и ядерный центр ВНИИЭФ уже готов предоставить специализированные помещения и квалифицированные кадры для промышленного изготовления лазерного обрабатывающего оборудования: лазерных систем различной мощности для комплектации станков лазерной резки, сварки, наплавки, термообработки; лазерные комплексы линейной обработки материалов; универсальные лазерные маркеры.

Цена станка и расходы на сервисное обслуживание существенно ниже, чем у зарубежных конкурентов, а характеристики излучения сравнимы с лучшими мировыми аналогами.

«Использование лазерных технологий в обрабатывающей промышленности имеет большие перспективы, — заявил заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН Сергей Гаранин. — В РФЯЦ-ВНИИЭФ есть все возможности, чтобы совместно с нашими партнерами организовать промышленное производство российских обрабатывающих лазерных станков».