Киев, 25 июня, 2018, 15:20 — ИА Регнум. Проведенный украинскими специалистами анализ показал, что к разгрому цыганского табора во Львове могут быть причастны представители России, заявил 25 июня глава СБУ Василий Грицак на брифинге в Киеве.

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«Предварительный анализ показывает, что похожая организация есть и в РФ… За этим может стоять Россия», — сказал руководитель спецслужбы.

Он добавил, что расследование инцидента еще продолжается, и вскоре выяснится, кто финансировал нападение и кто его осуществил.

Напомним, днем ранее на окраине Львова произошел погром, во время которого погиб один человек. Ранения получили четверо, включая 10-летнего ребенка. Полиция Украины задержала восемь человек, большинство из которых состоят в организации «Трезвая и злая молодежь».