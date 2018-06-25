Ливерпуль, Великобритания, 25 июня, 2018, 15:18 — ИА Регнум. 23-летний хавбэк сборной Гвинеи Наби Лей Кейта завершил свой трансфер в «Ливерпуль» за 53 млн фунтов. Стоит отметить, что «РБ Лейпциг» и «Ливерпуль» договорились о переходе игрока ещё в прошлогоднее трансферное окно.

Werner100359 Наби Кейта

Игрок выбрал знаковый для «мерсисайдцев» 8-й номер, под которым ранее выступал Стивен Джеррард.

На данный момент по оценкам портала transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет минимум €65 млн.

В прошедшем сезоне гвинеец принял участие в 27 играх Бундеслиги, забил 6 голов и отдал 5 ассистов. В остальных турнирах игрок суммарно выходил на поле 12 раз и отметился 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Данные игрока:

Рост: 172 см

Вес: 68 кг

Сильные стороны: дриблинг и техника, дальние удары, исполнение стандартов, длинные и короткие передачи, работоспособность, результативность.

Слабые стороны: опека и отбор, скоростные качества, сила, малое количество опыта.