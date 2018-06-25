Нижний Новгород, 25 июня, 2018, 15:18 — ИА Регнум. В Нижегородской области за пять месяцев 2018 года относительно такого же периода 2017 года число вымогательств выросло почти на 40%, изнасилований и покушений на изнасилование — в 5,4 раза. При этом выросло число преступлений, совершаемых женщинами — почти на 13%. Нижегородстат подвёл итоги по числу зарегистрированных преступлений в январе-мае 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пьер Поль Прюдон. Правосудие и Божественное возмездие, преследующие Преступление. 1808

За пять месяцев в регионе, по данным ГУВД Нижегородской области, было зарегистрировано 15 898 преступлений, что на 5% меньше, чем за такой же период 2017 года. При этом наблюдалось существенное снижение числа преступлений по статьям умышленное убийство и покушение на убийство — на 27,5% (до 87 случаев), неправомерных завладений автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения — на 26,8% (до 115), мошенничеств — на 15,6% (до 1719 случаев). За рассматриваемый период зарегистрировано на 5% меньше краж — 6055 случаев. Помимо этого на 18,2% снизилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков — до 1405 случаев.

Рост отмечался в сфере изнасилований и покушений на данное преступление — в 5,4 раза (до 43 случаев), вымогательства — на 40% (до 79 случаев), в сфере умышленного причинения тяжкого вреда здоровью также прирост случаев почти на 5% — до 170.

«За январь-май 2018 года зарегистрировано 3,3 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений, что на 9,9% меньше, чем за тот же период 2018 года. Их доля в общем числе зарегистрированных преступлений составила 20,7%», — отмечают органы статистики.

При этом женщины стали чаще совершать преступления — на 12,9%, за пять месяцев 2018 года 1128 раз преступив закон. Прирост показателя отмечался и среди несовершеннолетних — на 2,1% (до 242 случаев), студентов и учащихся — на 5,1% (до 308). А вот граждане в состоянии алкогольного опьянения стали реже нарушать закон — на 10,5%.