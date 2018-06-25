Душанбе, 25 июня, 2018, 15:16 — ИА Регнум. Пока правительство Таджикистана не может принять конкретных мер для сглаживания влияния скачка цен на стоимость товаров первой необходимости, глава правящей партии взывает к совести сограждан.

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«Если грузовой автомобиль с грузом 10−12 тонн картофеля или лука из Турсунзаде проедет до Душанбе, и водитель заправит машину на 30−40 сомони больше обычного, то цена на эти овощи не должна значительно повышаться, ведь здесь, прежде всего, надо иметь совесть», — полагает депутат нижней палаты парламента страны, лидер Демократической партии Таджикистана Саидджафар Усмонзода.

Он при этом подчеркнул, что в условиях рыночной экономики государство не должно вмешиваться в ценообразование, однако в данной ситуации следовало бы сделать исключение и правительство могло бы контролировать цену на топливо.

«Некоторые депутаты нижней парламента Таджикистана по данному вопросу неофициально попросили позицию правительства республики, профильных министерств и ведомств страны, где нас заверили, что меры по стабилизации цен на рынке топлива принимаются. Ведутся переговоры с производителями газа и бензина в России, Казахстане, и поставщиками топлива на наши рынки, изучается вопрос о выставлении на продажу газа и бензина из госрезервов», — сообщил Усмонзода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последние дни в Таджикистане зафиксирован резкий рост цен на ГСМ. Самым ощутимым стало подорожание сжиженного газа — наиболее популярного вида топлива среди таджикских автовладельцев — почти на треть за десять дней.

Ситуацию власти объясняют скачком стоимости на топливо в странах поставщиках, от которых полностью зависит топливный рынок страны. Около 70%, поставляемых из-за рубежа ГСМ, Таджикистан импортирует из Казахстана. Отметим, что среди стран туркестанского региона, именно в Таджикистане зафиксированы самые высокие цены на топливо.