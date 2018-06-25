Вильнюс, 25 июня, 2018, 15:15 — ИА Регнум. Теневой рынок табачных изделий в Литве составляет 17,7% рынка, в пересчёте на стоимость — 50 млн евро в год. Такие данные обнародовала международная исследовательская компания Nielsen, которая ежегодно проводит так называемое исследование пустых пачек, когда из урн по всей стране извлекаются выброшенные пустые пачки и проверяются акцизные бандероли на них, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 июня.

AJEL Сигареты

Средний показатель в ЕС курения нелегальных табачных изделий — 12%. Тем не менее эксперты отмечают падение использования контрабандных сигарет в Литве на 1,9%.

Львиная доля контрабандной продукции — 84% — поступает в Литву из Белоруссии, далее следуют Украина, Россия.

Чемпионом по потреблению нелегального табака в Литве стал город Радвилишкес, где теневой рынок составил 31%.

В 2017 году Литва с акцизных сборов на сигареты собрала в бюджет 276 млн евро.