Москва, 25 июня, 2018, 15:13 — ИА Регнум. В Москве служба безопасности «Почты России» выявила семь почтовых отправлений с холодным и огнестрельным оружием. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Павел Расинский ИА Красная Весна . Нож

В настоящее время опасные посылки изучают специалисты, по факту произошедшего ведётся проверка, следователи устанавливают отправителей и получателей оружия.

«Сотрудники отделения почты в Краснопрудном переулке обнаружили в сортировочном цехе семь посылок, предположительно, с огнестрельным и холодным оружием», — цитирует агентство слова источника.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня сибирские таможенники изъяли посылку, в которой из Перу для жителя Кузбасса направлялась крупная партия наркотиков. Получатель отправления рассказал следователям, что решил приобрести через интернет субстанцию для проведения шаманского обряда с использованием специального напитка.

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