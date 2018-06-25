Меркель стремится налаживать диалог с Турцией
Берлин, 25 июня, 2018, 15:23 — ИА Регнум. Канцлерь Германии Ангела Меркель заявила о стремлении налаживать конструктивный диалог с новым правительством Турции, сообщает 25 июня Anadolu.
Иван Шилов ИА REGNUM
Ангела Меркель
«Мы с нетерпением ждем продолжения конструктивных, полезных рабочих отношений между правительствами Германии и Турции», — подчеркнула Меркель, выступая на пресс-конференции в Берлине.
Канцлер также отметила, что приняла к сведению результаты президентских выборов в Турции, на которых победил действующий глава государства Реджеп Эрдоган.
Напомним, 24 июня в Турции состоялись досрочные президентские выборы, победу на которых одержал Реджеп Эрдоган, собравший свыше 50% голосов избирателей.