Шанхай, Китай, 25 июня, 2018, 15:10 — ИА Регнум. Первый приз за лучшую анимацию на Международном кинофестивале в Шанхае удостоился российский фильм «Чик-Чирик», созданный студиями Bazelevs Тимура Бекмамбетова и CGF при поддержке студии им. Максима Горького. «Золотой кубок» был вручён в Шанхае руководителю студии CGF и продюсеру картины Александру Горохову, сообщает пресс-служба проекта.

Siff.com Шанхайский кинофестиваль

Авторский дебют Жанны Бекмамбетовой — это короткая, но трогательная история про воробья, через которого зритель видит всю историю человеческой жизни. Режиссёр призналась, что победа дня неё «большое событие». Она рада, что фильм приняли и полюбили.

Напомним, церемония вручения золотых наград 21-й Шанхайского Международного кинофестиваля состоялась вечером 24 июня в Шанхайском Большом театре. Сам фестиваль, на который 50 стран и регионов представили свыше 1,3 тыс. фильмов, проходил в течение десяти дней.