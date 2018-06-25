Пекин, 25 июня, 2018, 15:21 — ИА Регнум. За 2017 год китайские правоохранители изъяли у наркоторговцев 89,2 тонны наркотиков и арестовали 169 тыс. подозреваемых, сообщает агентство Prensa Latina со ссылкой на заявление китайских властей.

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Большинство уголовных дел велось в провинциях Гуандун (юг) и Фуцзянь (юго-восток). Во время антинаркотической кампании были закрыты 140 тыс. случаев незаконного оборота наркотиков. Среди изъятых наркотических веществ — героин, кетамин, метамфетамин.

Также сообщается об увеличении наркозависимых в стране на 870 тыс. человек. Теперь в Китае зарегистрированы 2 млн 553 тыс. наркоманов.