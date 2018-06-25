Санкт-Петербург, 25 июня, 2018, 15:12 — ИА Регнум. В отношении винного завода «Северная Венеция» в Санкт-Петербурге подан иск о банкротстве. По данным картотеки Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, иск подан 21 июня на сумму в 12,4 млн рублей.

(сс) Neil Tackaberry Бутылки

Истцом является производитель стеклотары ООО «Русджам стеклотара холдинг» (РСХ). Это предприятие пытается взыскать с винзавода долг за поставку стеклянной тары.

По данным издания «Коммерсант», РСХ ранее уже отсудила у «Северной Венеции» 11 млн рублей в качестве задолженности за поставки тары по договору от 2015 года.

Завод «Северная Венеция» был создан в 1998 году и сейчас является одним из крупнейших производителей шампанских и игристых вин на Северо-Западе России. «В планах компании: расширение ассортимента, наращивание объемов производства, увеличение линейки эко-продукции», — говорится на сайте предприятия. На заводе работает более 150 сотрудников.