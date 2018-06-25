Москва, 25 июня, 2018, 15:07 — ИА Регнум. «Агрессивность» российского общества связана с «долгим пребыванием в абсолютно не цивилизованном состоянии», заявил 25 июня тележурналист Владимир Познер радиостанции «Говорит Москва».

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«Я имею в виду советское состояние, — уточнил Познер. — Страна вырывается из этого состояния».

Таким образом журналист прокомментировал заявление писательницы Людмилы Улицкой о том, что российское общество «излишне агрессивно». По ее мнению, гражданам России «нужно еще 150 лет» для того, чтобы стать «европейцами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе высказал мнение о возможном распаде России вслед за СССР. Артист добавил, что когда СССР перестал существовать, он очень обрадовался.

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