Москва, 25 июня, 2018, 15:06 — ИА Регнум. Торги 25 июня по нефти открылись ценовым разрывом. Если 22 июня по закрытию недели цена барреля Brent была $75,48, то 25 июня просадка составила 2,03% с открытием по цене $73,95. Дальнейшая динамика на 26 июня, несмотря на существующий ценовой разрыв, будет негативной, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО ЦСИТ (Центр современных инвестиционных технологий) Денис Владимиров.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефтяная игра

«С одной стороны, спекулянты сырьевого рынка могут совершать попытки отката к уровню $75, с целью закрытия так называемого «гэпа выходного дня». Но с другой стороны, при поддержке новостного фона с рынка энергоресурсов, крупные участники торгов будут провоцировать снижение стоимости барреля», — полагает эксперт.

22 июня члены ОПЕК договорились нарастить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, преодолев угрозы Ирана наложить вето на любое увеличение поставок. 23 июня участники соглашения ОПЕК+ объявили о намерении увеличить производство нефти во втором полугодии, доведя уровень выполнения сделки до 100% — то есть цена на нефть #BRENT в ближайшее время может уйти на $72,50.

«Из весомой интересной статистики на неделю влияние сможет оказать, пожалуй, только информация об окончательных темпах роста ВВП США за первый квартал (релиз запланирован на 28 июня). Без этих данных стоит в любой момент ждать комментарии Трампа по ситуации с решением ОПЕК+. Лидер США довольно непредсказуем, потому любые угрозы с его стороны, которые будут создавать риски развития торговых войн — повод провокации для покупателей по нефти», — считает Владимиров.

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