Ярославль, 25 июня, 2018, 15:06 — ИА Регнум. В селе Новое Большесельского района Ярославской области снесут здание офиса врача общей практики, построенное около десяти лет назад, и построят новое за 18,5 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Жители заговорили о расточительстве.

Новый старый офис

В редакцию ИА REGNUM обратился наш читатель, который увидел на сайте госзакупок конкурс на проектирование пункта врача общей практики (ФАП) в селе Новом Большесельского района стоимостью 1 млн 500 тыс. руб. В общем-то, ничего необычного в этом не было бы, но в селе, по словам жителей, уже есть офис врача общей практики, который строили в середине 2000-х годов, но так и не достроили. Поэтому здание стоит пустым.

«Почему-то не сделали из него то, что собирались, а здание стоит! Вопрос: зачем выкидывать бюджетные деньги ещё раз, когда только проект стоит 1,5 млн. руб., а потом само строительство около 10 млн., не проще ли и не дешевле ли в разы доделать то, что начато?», — интересуются жители.

Прилагается и фото уже существующего здания офиса врача общей практики, которое действительно выглядит очень неплохо, но стоит пустым много лет. При этом есть в селе и ФАП.

«В селе Новое сейчас есть ФАП, это старое деревянное здание, которое не соответствует современным нормам. Строение требует реконструкции. Причем в одной части этого строения проживает бывший фельдшер ФАПа. Новый же офис врача общей практики будет также состоять из непосредственно помещения, где будет вестись прием граждан, и квартиры для врача. Именно врача, а не фельдшера. Врач сможет принимать и детей, и взрослых, а так же вести диспансерное наблюдение. Плюс врач будет обслуживать не только жителей Нового, но и близлежащих деревень», — пояснили в департаменте здравоохранения Ярославской области.

Там же рассказали: согласно проведенной экспертизе специалистами департамента строительства Ярославской области выявлено, что здание офиса врача общей практики, фото которого прислали жители, находится в неудовлетворительном состоянии, небезопасно для использования: наблюдается нарушение кирпичной кладки стен, обрушение кирпичей внутри помещения, щели между кирпичами в стенах и оконных проемах, несоответствие размеров дверного полотна дверному проему, некачественный фундамент и прочие нарушения строительных норм и правил. Вынесено предложение по сносу, утилизации, прекращению государственной регистрации прав собственности Ярославской области и права оперативного управления в отношении объекта. Стоимость строительства нового офиса врача общей практики — 18,5 млн. рублей. Сколько было потрачено из бюджета на строительство старого «нового» офиса и кто ответит за нерационально потраченные деньги — ответить теперь вряд ли кто-то сможет.