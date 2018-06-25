Ташкент, 25 июня, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Новая Зеландия и Узбекистан планируют подписать соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, сообщили 25 июня в пресс-службе МИД республики.

Gustavo Jeronimo Узбекистан. Площадь и ансамбль Регистан в Самарканде

25 июня в Ташкенте состоялась встреча представителей внешнеполитического ведомства республики с послом Новой Зеландии в Узбекистане Иэном Александром Хиллом. В ходе переговоров стороны выразили заинтересованность в развитии двусторонних отношений.

Соглашение о сотрудничестве также будет касаться научно-технического сотрудничества, взаимного поощрения инвестиций и исключения двойного налогообложения.

Как сообщало ИА REGNUM, Ташкент активно развивает двусторонние торгово-экономические отношениями со странами мира, географического расположения. Только в июне прошли мероприятия с представителями бизнеса Афганистана, Саудовской Аравии, Чехии, Польши, Малайзии, Испании и других стран.