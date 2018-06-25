Рим, 25 июня, 2018, 15:06 — ИА Регнум. В понедельник, 25 июня, вице-премьер Италии, глава МВД Маттео Сальвини совершает рабочий визит в Ливию. Он встретился со своим коллегой — главой МВД Ливии Абдулсаламом Ашуром — и обсудил с ним тему нелегальной миграции.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы ЕС

Обе стороны выразили свое удовлетворение от итогов встречи, хотя Ливия в настоящее время отказывается принимать предложение Италии, сообщает Corriere della Sera.

Сальвини приехал с идеей организации лагеря для нелегальных мигрантов на самом юге Ливии. По его словам, это должно избавить от потоков мигрантов не только Италию, но и остальную территорию самой Ливии, прежде всего, ее столицу — Триполи, а главное — это позволит избежать новых трагедий с гибелью в Средиземном море людей, которых нелегально перевозят из Ливии в Италию.

Вице-президент Ливии Ахмед Майтыг, комментируя предложения Сальвини, категорически опроверг возможность организации таких лагерей на территории Ливии: это запрещено местными законами.

Вместе с тем и Сальвини, и представители ливийского правительства отметили, что между двумя странами налажен хороший диалог, а Италия, крупнейший из торговых партнеров Ливии, намерена и дальше помогать ей как с политическими, так и с инфраструктурными вопросами.

Предполагается, что обсуждение темы возможного создания лагерей для мигрантов на территории Ливии будет продолжено. Многое будет зависеть от того, какое именно предложение сделает Рим своим североафриканским партнерам.

Одной из ключевых позиций Италии по вопросу о миграции является организация сборных лагерей для нелегальных мигрантов за пределами ЕС, потому что сейчас в силу своего географического положения таким лагерем становится сама Италия.