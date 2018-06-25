Ростов-на-Дону, 25 июня, 2018, 15:04 — ИА Регнум. После неудачного старта на ЧМ-2018 у сборной Исландии не опустились руки. Команда всё так же стремится выйти в плей-офф футбольного первенства планеты. В этом игрокам обещает помощь полузащитник сборной Исландии Арон Гуннарссон.

Jon Candy Арон Гуннарссон

«Предыдущая победа над Хорватией, которая была одержана дома (1:0), придает нам уверенности. Мы намерены опять сделать это. Хорваты являются самой стабильной командой в нашей группе. Мы сейчас прижаты к стенке, поэтому сделаем все, чтобы пробиться в следующий раунд», — цитирует игрока ТАСС.

ИА REGNUM напоминает, что в матче первого тура Исландия сыграла с Аргентиной вничью — 1:1. Во втором туре команда Исландии всухую проиграла сборной Нигерии — 0:2. Хорватия же начала участие в мундиале с двух побед, выиграв у Нигерии (2:0) и у Аргентины (3:0).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч Хорватия — Исландия на «Ростов Арене» пройдёт 26 июня. Судья даст стартовый свисток в 21:00.