Самара, 25 июня, 2018, 15:02 — ИА Регнум. Принимающая ЧМ-2018 Россия является великой спортивной силой, поскольку она сумела организовать лучший чемпионат в истории, заявил 25 июня журналистам министр спорта Уругвая Фернандо Касерес.

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По его словам, на высшем уровне организовано всё: и инфраструктура, и встреча болельщиков, и организация. Он добавил, что о русском народе знал исключительно через литературу, однако смог убедиться в правдивости классических книг во время ЧМ.

«Мы можем повторить: Уругвай очень доволен всей предоставленной инфраструктурой. И спортивные объекты, и быт — нас всё устраивает», — сказал он.

Добавим, заключительный матч группового тура с участием сборной России и Уругвая состоится сегодня в 17:00 по московскому времени.