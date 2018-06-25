Новосибирск, 25 июня, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Во всём общепите и розничной торговле Новосибирской области одна и та же ситуация — полное отсутствие контроля, массовые фальсификаты и суррогаты. Об этом ИА REGNUM заявил директор Сибирского федерального центра оздоровительного питания Яков Новосёлов.

Cenya Glova Школьная столовая

Напомним, ранее Центр проверил качество продуктов питания в столовой Законодательного собрания региона. Выяснилось, что народных избранников «травят и обманывают, как и всё остальное население». Ранее выяснилось, что в некоторых новосибирских школах и детских садах суррогатами кормят детей.

Читайте также: Депутатов новосибирского Заксобрания обманули в своей же столовой

«В школьных столовых с начала этого года мэрия Новосибирска наконец ввела частичный контроль качества поставляемых (закупаемых) продуктов питания. Муниципальный комбинат питания начал проверку всех продуктов питания, которые закупает у поставщиков. При обнаружении некачественных продуктов питания или фальсификатов, расторгает договор и подыскивает других поставщиков. В принципе, попыток поставить фальсификаты по завышенным ценам меньше не стало. Но теперь такие продукты не доходят до школьных столовых, а блокируются ещё на стадии закупок самим комбинатом питания», — отметил Новоселов.

По его словам, комбинат отказался от посредников-перекупщиков и начал работать напрямую с производителями. При этом, несмотря на то, что продукты закупаются качественные и натуральные, их стоимость не повысилась, а, наоборот, снизилась. Однако, как отмечает Яков Новоселов, данный комбинат обеспечивает питанием только около 70 школ, в то время как в регионе их более 200.

«В других школах мэрия также с начала этого года ввела частичную, выборочную проверку качества отдельных категорий продуктов питания (соки, молоко, колбасы и др.). Конечно, это не может полностью обеспечить контроль качества. Однако по сравнению с тем, что было ранее (полное отсутствие контроля и вал фальсификатов, некачественной продукции в школьные столовые), — это шаг вперёд», — считает руководитель Сибирского федерального центра оздоровительного питания.

Он отметил, что в течение одной-двух недель сотрудники Центра планируют провести экспертизу столовых мэрии и правительства Новосибирской области.

«Как видно из полученных результатов, в столовой Законодательного собрания Новосибирской области ситуация такая же, как во всём общепите и в розничной торговле (и как было в школах) — отсутствие контроля и массовые фальсификаты», — подчеркнул эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в детских садах Новосибирска с 1 мая 2018 года повысился размер платы за присмотр и уход за детьми — вместо 80 рублей родители стали платить 120 рублей в день за одного ребёнка от трёх до семи лет. Власти обосновали повышение платы тем, что «качество питания в детских садах изменится в лучшую сторону».

Читайте также: Родительская плата за питание в детсадах Новосибирска выросла на 40 рублей

А проблемы с качеством питания детей в школах и детских садах Новосибирской области выявлялись неоднократно и разными структурами — от общественников до различных ведомств. Например, в марте 2017 года региональная прокуратура проверила школы Здвинского района. Выяснилось, что в семи школах грубо нарушались требования санитарного законодательства. В начале 2018 года новосибирские городские власти заявили, что для совершенствования процедуры закупок, повышения качества и безопасности продуктов питания разработаны типовые формы проектов контрактов и ужесточены штрафные санкции за поставку некачественного товара.

А 22 июня были обнародованы результаты проверки в столовой Заксобрания области. И они мало чем отличаются от того, что обнаружилось ранее в столовых детских садов, школ и социальных учреждений.

Читайте также: Массовые нарушения выявлены в столовых новосибирских школ и детских садов