Москва, 25 июня, 2018, 14:58 — ИА Регнум. Основная проблема Единого госэкзамена заключается в том, что с его помощью невозможно определить творческий потенциал человека. Об этом на пресс-конференции в издательском доме «Аргументы и Факты» заявил ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

По его словам, творческий потенциал человеческой личности не могут определять результаты «одного или двух экзаменов».

«Самое главное, что ЕГЭ не может служить тем абсолютом, который определяет судьбу человека», — сказал Садовничий.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября 2016 года Виктор Садовничий попросил министра образования и науки России Ольгу Васильеву ввести собственный письменный экзамен для вузов. Ректор МГУ предложил разрешить тем вузам, которые готовы к этому, проводить собственный дополнительный письменный экзамен.

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