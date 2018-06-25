Волгоград, 25 июня, 2018, 14:57 — ИА Регнум. В Волгограде за 10 дней чемпионата мира по футболу площадку «Фестиваль болельщиков» посетили более 300 тыс. человек. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба администрации региона. Еще 82 тыс. человек посетили футбольные матчи, которые состоялись на стадионе «Волгоград-Арена».

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики

"Площадка Фестиваля болельщиков FIFA работает ежедневно. Учитывая высокий интерес к чемпионату, организаторы советуют приходить заранее — за два-три часа до начала игры, чтобы гарантированно посмотреть долгожданный матч», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего на построенном специально к ЧМ стадионе «Волгоград-Арена» пройдут четыре матча. Два из них — игры сборных Англии и Туниса, а также Исландии и Нигерии, уже сыграны. 25 июня на стадионе пройдет матч между Саудовской Аравией и Египтом, а 28 июня — между Польшей и Японией.