Екатеринбург, 25 июня, 2018, 14:54 — ИА Регнум. В Екатеринбурге депутат Госдумы Андрей Альшевских сдал документы на пост мэра. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Фальшивомонетчик Андрей Альшевских

По его словам, шансы стать главой города у независимого кандидата минимальны. Но своё выдвижение он объяснил тем, что раз критикует нынешнюю команду, то должен и предложить ей альтернативу. «Это справедливо», — заявил депутат.

Напомним, выборы мэра Екатеринбурга были отменены в октябре 2010 года. Андрей Альшевских был в числе тех, кто боролся против такого шага, входил в комитет «Право выбора». Но борьба за сохранение прямых выборов не помогла. Их отменили, а городскую власть разделили на главу города — председателя городской думы, избираемого на прямых выборах, и назначаемого по конкурсу сити-менеджера.

В апреле-мае 2018 года законодательство снова было изменено. Депутаты свердловского Заксобрания. а затем и гордумы постановили вернуть Екатеринбургу единого мэра. Правда, теперь он не избирается населением, а назначается.