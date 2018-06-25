Саранск, 25 июня, 2018, 14:52 — ИА Регнум. Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. Степана Эрьзи — мордовского скульптора, так называемого «русского Родена» — в пресс-центре Саранска представил оригинал работы русского скульптора Беатрис Сандомирской «Житель далекой планеты Юпитер», сообщили ИА REGNUM в оргкомитете «Саранск-2018». Скульптура получила известность после того, как португальские журналисты разглядели в образе пришельца сходство с лидером сборной — Криштиану Роналду.

Пресс-служба АНО «Дирекция «Саранск-2018» Тот самый прообраз Роналду

Также в честь ЧМ-2018 музей привез постеры международного проекта Footb-AllMix. Экспозиция представляя собой постеры, подготовленные дизайнерами разных стран к чемпионату в России. В основном, здесь представлены работы авторов — уроженцев тех стран, сборные которых проводят игры в Саранске. Это Перу, Дания, Колумбия, Япония, Португалия, Иран, Тунис и Панама.

Кроме того, представлены 3D-копии работ Эрьзи «Моисей» и «Калипсо».

ИА REGNUM напоминает, сегодня, 25 июня, на стадионе «Мордовия Арена» в 21:00 мск сборная Португалии встретится со сборной Ирана. Обе команды сохраняют шансы на выход в плей-офф. На данный момент у Португалии и Испании — по четыре очка, у Ирана — три очка. Сборная Марокко очков не набрала.

Сборная Португалии прибыла в Саранск накануне, а Роналду уже успел пообщаться с иранскими болельщиками. Группа иранских фанатов появилась около гостиницы, где разместилась сборная Португалии, в Саранске и начала петь песни и скандировать кричалки. Форвард сборной Роналду подошел к окну и жестом попросил болельщиков успокоиться, показав, что перед матчем футболистам надо выспаться.