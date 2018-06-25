Симферополь, 25 июня, 2018, 14:52 — ИА Регнум. Ежегодно от 65 до 87% крымских школьников проходят анонимное социально-психологическое анкетирование, помогающее специалистам на ранней стадии обнаруживать риски употребления наркотиков. Однако для полной картины необходим полный охват учащихся. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 25 июня сообщила главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Республики Крым Марина Шоренко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Стоп наркотики

«С 2015 года эта работа в Крыму проводится ежегодно, от 65 до 87% крымских школьников проходят анонимное социально-психологическое анкетирование. Но для нормальных данных о фактах раннего употребления нужно, чтобы его проходили все 100% учащихся», — отметила специалист.

По её словам, поскольку среди тех, кто данное анкетирование прошёл, фиксируется низкий уровень риска употребления, основные профилактические меры направлены на оставшихся детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года на полуострове заблокировали более 160 сайтов, на которых можно было приобрести наркотики. В целом, за это время крымские правоохранители зафиксировали более тысячи преступлений, связанных с контрабандой и сбытом наркотиков.