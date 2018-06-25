Москва, 25 июня, 2018, 14:51 — ИА Регнум. В случае выхода сборной России в четвертьфинал чемпионата мира по футболу — 2018 вся команда сможет в течение года бесплатно пользоваться услугами «Аэроэкспрессе». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 июня сообщили в пресс-службе компании.

Александр Мотин Аэроэкспресс

«Аэроэкспресс» запустил в социальных сетях акцию #еслинашивыиграют. Цель инициативы: поддерживать сборную России по футболу на всех этапах мундиаля. Как отметили в компании, к инициативе также присоединились аэропорты «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково», а также Центральная пригородная пассажирская компания. Например, в случае, если российская сборная выйдет в четвертьфинал ЧМ-2018, на территории аэродрома обещают устроить товарищеский матч между футболистами России и командой аэропорта.

25 июня в 17:00 на стадионе «Самара-Арена» состоится матч между сборными России и Уругвая. Результат матча определит первенство стран-участников группового этапа A. Российская сборная досрочно вышла в плей-офф мирового первенства, набрав шесть очков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соперники по 1/8 финала также станут известны 25 июня, когда в группе B пройдут матчи третьего тура. Шансы на выход в плей-офф есть у команд Португалии, Испании и Ирана.

Напомним, что на время ЧМ-2018 болельщики могут воспользоваться правом бесплатного проезда от аэропортов в поездах «Аэроэкспресс». Болельщикам необходимо предъявить в кассы «Аэроэкспресс» паспорт болельщика (Fan ID) и билет на матч в Москве. Волонтёрам, лицам, внесенным в список FIFA, и неаккредитованным журналистам нужно иметь при себе специальный проездной билет, который можно получить в центрах аккредитации, а также карту волонтера, карту аккредитации или журналистское удостоверение.