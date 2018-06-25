Алма-Ата, Казахстан, 25 июня, 2018, 14:48 — ИА Регнум. Сотрудники службы экономических расследований комитета государственных доходов (КГД) Казахстана выявили партию контрабандных товаров народного потребления, ввозимых из Китая. Об этом 25 июня сообщает агентство «КазТАГ» со ссылкой на КГД республики.

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По данным ведомства, товары общей стоимостью 1,4 млрд тенге ($4,1 млн) завозились на территорию республики без достоверного декларирования. Количество и стоимость товаров не соответствовали действительности. Служба экономических расследований КГД возбудила уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня правоохранительные органы Казахстана изъяли на одном из рынков Алма-Аты два миллиона поддельных акцизных марок на алкоголь. Еще 9,5 млн марок было изъято в Караганде.