Дамаск, 25 июня, 2018, 14:41 — ИА Регнум. Провинция Алеппо

Mil.ru ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» (Сирийская Арабская Республика)

24 июня исламисты из «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опять нарушили соглашение по деэскалации и произвели ракетно-артиллерийский обстрел жилых кварталов города Алеппо, которые находятся под контролем сирийского правительства.

В ответ Сирийская арабская армия применила реактивные системы залпового огня по позициям джихадистов в населенных пунктах Кафр Хамра и Аль-Ляйрамун, с которых велся огонь по Алеппо. На некоторое время боевики успокоились.

В настоящее время интенсивный обмен ракетными и артиллерийскими ударами между сторонами продолжается.

Провинция Хама

В северной части провинции Хама произошла активизация группировки «Джеш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Боевики нанесли удары из ПТРК и обстреляли из крупнокалиберных пулеметов позиции сирийской армии у населенного пункта Масасне. Ракетный обстрел привел к жертвам среди военнослужащих САА.

В ответ Сирийская арабская армия обстреляла базы боевиков в окрестностях города Аль-Латамина.

Исламисты также провели атаку на контрольно-пропускной пункт правительственных войск недалеко от населенного пункта Залейн. Была попытка приблизиться к посту и установить мины на подступах к нему. Однако боевики были замечены, попали под огонь и отошли.

Провинция Идлиб

Между городами Талль-Султан и Абу-эд-Духур под охраной российских военнослужащих действует гуманитарный коридор. Сотни людей в день выходят из провинции Идлиб на территорию под контролем сирийского правительства.

На КПП гражданские лица проходят досмотр на предмет наличия оружия и взрывчатых веществ. Им оказывается помощь продовольствием, выдаются предметы первой необходимости, далее идет обеспечение временным жильем. При необходимости люди получают помощь российских военных медиков.

Более шестнадцати тысяч гражданских уже покинули «джихадисткий рай» через этот гуманитарный коридор.

Провинция Дераа

23 июня исламисты нанесли массированный удар ракетами и артиллерией по району Панорама города Дераа, административного центра провинции. От ракетно-артиллерийского огня убито двое и ранено пятеро местных жителей.

Затем боевики перешли в контрнаступление на контрольно-пропускной пункт Сирийской арабской армии Барид и сумели прорвать оборону. После подхода резервов сирийские военные отбили свои позиции. Исламисты понесли большие потери в живой силе: несколько десятков убитых и раненных.

К поддержке с воздуха наступательной операции сирийских войск и их союзников присоединились ВКС РФ, которые нанесли более 20 ударов. Сирийская армия взяла под свой контроль поселки Аль-Мадвара, Аль-Алали, Баргашех, Аль-Шияхат, Сия Аль-Шарки, Аль-Баргхута и Аль-Шомра и город Джадал.

Две группировки боевиков в провинции Дераа, входящие в состав Сирийской свободной армии, приняли решение перейти на сторону правительственных сил, это примерно девять сотен боевиков. К вечеру 23 июня они передали сирийскому правительству свои населенные пункты на границе сирийских провинций Сувейда и Дераа.

Таким образом, российский Центр по примирению враждующих сторон в очередной раз успешно выполнил поставленную задачу.

Тем не менее на данный момент значительная часть исламистов, находящихся в провинции Дераа, продолжает оказывать вооруженное сопротивление законным сирийским властям.

Провинция Кунейтра

Израильские ПВО пытались сбить БПЛА вблизи оккупированной части Голанских высот. Использовался американский ЗРК «Патриот», однако ракета не поразила цель. Беспилотник вернулся на территорию Сирии. Кстати, заявленный коэффициент поражения целей у ЗРК «Патриот» составляет 0,6, у ЗРК С-300 — 0,9.

Провинция Ракка

Сирийские демократические силы в городе Ракка проводят масштабную операцию против «спящих ячеек» ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В городе до 27 июня введен комендантский час. Одна бандгруппа террористов ликвидирована, захвачено оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы.

Комендантский час позволяет СДС также более эффективно контролировать местное население, которое постоянно проводит протестные акции против принудительной мобилизации в ряды курдских формирований.

ИА REGNUM регулярно информирует об оперативной обстановке на фронтах Сирийской Арабской Республики.