Ростов-на-Дону, 25 июня, 2018, 14:40 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону объявлено о запуске движения по улице Станиславского. Транспортная артерия открыта пока только для автомобилистов. После обкатки путей будут запущены трамвайные маршруты. Об этом ИА REGNUM проинформировали в городской администрации 25 июня.

ИА REGNUM Нетронутая часть улицы Станиславского

Исполняющий обязанности директора МКУ «ДИСОТИ» Дмитрий Васильев обратил внимание на сложности, которые то и дело возникали в ходе проведения работ по реконструкции улицы. Кроме того, параллельно выполнялись работы по благоустройству прилегающих территорий вне проекта.

«Работы проходили в исторической части города, поэтому пришлось выполнить большой объем работ по очистке территории, а также сносу аварийного жилья. Заменены все коммуникации на новые», — сказал он.

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Но работы на объекте вестись ещё будут. Так, улица нуждается в благоустройстве, озеленении. Исполнителю госконтракта также предстоит заменить установленные крышки люков, которые оказались бракованными, на новые.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно условиям договора, исполнитель госконтракта — ООО «ДРСУ» — должен был завершить реконструкцию улицы Станиславского к 31 мая 2018 года. Затем городские чиновники заявили об отсрочке — работы были продлены на неделю. Но и этого не хватило для выполнения госконтракта.

Позже стало известно о том, что на ремонт многострадальной транспортной артерии не хватило 84 млн рублей. Общая стоимость проекта превысила 1 млрд рублей.