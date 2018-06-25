Караганда, Казахстан, 25 июня, 2018, 14:41 — ИА Регнум. В Караганде пресечена незаконная детальность цеха по производству алкогольной продукции, изъято 9,5 млн поддельных акцизных марок, 70 тыс. бутылок готовой алкогольной продукции и 20 тыс. пустых бутылок. Об этом 25 июня сообщает агентство «КазТАГ» со ссылкой на комитет государственных доходов министерства финансов Казахстана.

Бутылки

Сотрудники правоохранительных органов изъяли также 2 млн поддельных акцизных марок на территории рынка «Салем» в Алма-Ате. Служба экономических расследований департамента государственных доходов по Алма-Ате возбудила два уголовных дела.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня в Мангистауской и Западно-Казахстанской областях изъята крупная партия сигарет из ОАЭ. Стоимость контрабандной продукции оценивается в $14,1 млн. Сигареты были предназначены для реализации в России.