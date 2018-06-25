Бухарест, 25 июня, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Румыния сталкивается с «ежедневными» гибридными и кибернападениями со стороны России, заявил 25 июня глава оборонного ведомства страны Михай Фифор, сообщает американское агентство Associated Press.

Румынские солдаты

По словам чиновника, страна стремится быть основным источником безопасности в регионе, а также сделать всё, чтобы другие союзники Бухареста по НАТО знали о возможных угрозах.

Фифор подчеркнул, что он не думает, что был «хотя бы день без вызова» со стороны России в воздушном пространстве и территориальных водах страны. Он добавил, что его страна делает всё, «чтобы положить этому конец так эффективно, как только может».

Он указал на то, что Румыния планирует повысить расходы страны на оборону с 1,82% до 2%, а также отправить дополнительные войска в Афганистан.