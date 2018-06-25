Самара, 25 июня, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Стадион «Самара-Арена» — один из красивейших спортивных объектов, построенных в России к чемпионату мира по футболу и безусловное украшение города. Об этом заявил глава Минспорта РФ Павел Колобков.

Иван Шилов ИА REGNUM Чемпионат Мира По Футболу 2018

Также министр выделил стадионы в Саранске, Ростове и Екатеринбурге, а также «Зенит Арену» и «Лужники», сообщает портал 63.ru.

При этом Колобков отметил, что самый лучший стадион — это тот, на котором побеждает сборная России.

«Надеюсь, что стадион «Самара Арена» станет удачным для нашей команды!», — заключил министр.

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ИА REGNUM напоминает, пока лучшими стадионами для российской сборной стали арены — «Лужники» и «Санкт-Петербург».

25 июня сборная России сыграет с Уругваем на стадионе «Самара Арена» за первое место в группе А. Победитель группы встретится со второй командой группы B, которой может оказаться сборная Испании или Португалии.

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