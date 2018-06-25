Симферополь, 25 июня, 2018, 14:27 — ИА Регнум. В 2018 году крымские правоохранители зафиксировали более тысячи преступлений, связанных с контрабандой и сбытом наркотиков, а также с содержанием притонов. Об этом 25 июня на пресс-конференции в Симферополе сообщила замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Республике Крым Виктория Иванова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Николай Русаков. Курильщики опиума. 1927

«В этом году было выявлено более тысячи наркопреступлений, среди которых не только сбыт, но и контрабанда, и хранение наркотических и психотропных веществ. В последние пять месяцев за их сбыт к уголовной ответственности привлечено 155 граждан. Из них 22 человека сбывали наркотики через интернет», — отметила специалист.

Она также сообщила, что в этом году также задержано 15 групп, занимавшихся распространением рекламы наркотиков — нанесением соответствующих надписей на зданиях, заборах, подъездах.

«Подобные правонарушения наказываются административным штрафом до пяти тысяч рублей», — подчеркнула специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации прокуратуры Крыма, с начала 2018 года на полуострове было заблокировано более 160 сайтов, на которых можно было приобрести наркотики. На сегодняшний день в медучреждениях крымского полуострова зарегистрировано около 10 тысяч наркозависимых, средний возраст которых составляет от 20 до 35 лет.