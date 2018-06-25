Москва, 25 июня, 2018, 14:24 — ИА Регнум. Предложения правительства Российской Федерации по пенсионной реформе подлежат дальнейшему скрупулёзному разъяснению. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я не стал бы сгущать краски», — сказал представитель Кремля, комментируя реакцию общества на инициативы правительства по пенсиям.

Песков отметил, что пенсионная реформа является резонансной и значимой темой, которая, безусловно, «подлежит дальнейшему скрупулёзному разъяснению».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июня правительство Российской Федерации внесло на рассмотрение в Госдуму проект реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста до 65 лет до 2028 года для мужчин и до 63 лет до 2034 года для женщин. 18 июня законопроект был направлен для получения комментариев в регионы.

Ожидается, что документ будет рассмотрен в первом чтении до конца июля.

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