Москва, 25 июня, 2018, 14:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не сможет посетить игру российской сборной против Уругвая в Самаре из-за отсутствия свободного времени в плотном графике, сообщил 25 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, к сожалению, нет, график не позволяет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планирует ли президент лично присутствовать на матче в Самаре.

Добавим, Песков и ранее комментировал возможность посещения Путиным игр чемпионата мира по футболу — 2018, указывая, что график подвижный и может измениться.

Заключительный матч группового тура с участием сборной России и Уругвая состоится сегодня в 17:00 по московскому времени.