Суздаль, Владимирская область, 25 июня, 2018, 14:19 — ИА Регнум. Владимирский Роспотребнадзор подтвердил, что река Каменка около Суздаля загрязнена фекалиями. В некоторых точках уровень загрязненности превышает норму в несколько раз, говорится в сообщении управления.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Суздальский кремль на берегу реки

Лабораторные исследования воды в Каменке были проведены после того, как о загрязнении сообщили местные жители. В итоге оказалось, что вода, взятая в трех точках, действительно сильно загрязнена.

Например, в районе плотины ООО «Турцентр» норма по обще-калиформным бактериям (показывает степень фекального загрязнения) превышена в 14 раз (7000 против 500). Количество термотолерантных колиформных бактерий здесь превышает допустимый уровень в 70 раз. Также превышение зафиксировано в воде около жилого комплекса «Жемчужина» и у Васильевского монастыря.

Нарушения не выявлены при исследовании воды, пробы которой были взяты в селе Кибор, на Городском пляже и в районе улицы Коровники.

Теперь специалисты управления Роспотребнадзора планируют повторно взять пробы воды. Заключения отправят в местную администрацию, чтобы власти нашли источник загрязнения и устранили нарушения.

ИА REGNUM напоминает, что местные жители зафиксировали загрязнение еще 17 июня.