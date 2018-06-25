Смоленск, 25 июня, 2018, 14:14 — ИА Регнум. Жители Смоленской области обнаружили начавшуюся массовую гибель рыбы в реке Вязьма. Об этом сообщило 25 июня онлайн-издание SmolDaily.

Мор рыбы

Отмечается, что факты мора рыбы были зафиксированы и выложены в социальные сети. По сведениям издания, гибели рыбы предшествовал слив в Вязьму неустановленными лицами бочек с неизвестной жидкостью. В настоящее время горожане собираются привлечь к происшествию внимание местных властей.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня в реке Суходрев в районе деревни Васильевское Дзержинского района Калужской области был отмечен массовый мор рыбы. Причиной произошедшего в региональном министерстве природных ресурсов и экологии считают сброс в реку навоза свинокомплексом ООО «Чароен Покпанд Фудс».

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