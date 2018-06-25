Ленинградская область, 25 июня, 2018, 14:29 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Ленинградской области официально подтвердила информацию о том, что 24 июня на досрочных выборах депутатов совета депутатов Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального района наибольшее число победивших кандидатов представляют КПРФ.

Leningrad-reg.izbirkom.ru Выборы в Ленобласти

Как сообщили ИА REGNUM 25 июня в Леноблизбиркоме, активность избирателей на выборах в Шлиссельбурге составила 34,25% (проголосовали 3854 человека).

В результате голосования избран совет депутатов Шлиссельбургского городского поселения, состоящий из 16-ти депутатов. Среди них — восемь депутатов от КПРФ, шесть представителей партии «Единая Россия» и два самовыдвиженца. Причем, одна из кандидатов-коммунистов заручилась максимальной поддержкой избирателей, по сравнению с другими кандидатами, — за Татьяну Лепетенину отдано 57,23% голосов.

«По трем обращениям, связанным с якобы подкупом избирателей, проводится проверка правоохранительными органами, будут приняты процессуальные решения», — добавили в Леноблизбиркоме.

В минувшее воскресенье также состоялись дополнительные выборы депутатов советов депутатов Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района, Усть-Лужского, Пустомержского, Фалилеевского сельских поселений Кингисеппского муниципального района, Гостицкого сельского поселения Сланцевского муниципального района, Приладожского городского поселения Кировского муниципального района.

Везде успех на этих местных выборах сопутствовал кандидатам от «Единой России». Так что голосование в Шлиссельбурге стало своеобразным исключением из правил.

Общая активность избирателей по Ленинградской области составила 30,40% от общего числа избирателей. Серьезных нарушений в ходе голосования не зафиксировано.