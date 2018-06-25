Владимир, 25 июня, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Прокуратура Владимирской области утвердила обвинительное заключение по делу о преднамеренном банкротстве завода «Автоприбор». Об этом 25 июня сообщила пресс-служба ведомства. Дело бывшего гендиректора предприятия Алексея Мельникова, который обвиняется в преднамеренном банкротстве завода, мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и хищении, будет рассматривать Фрунзенский районный суд Владимира.

Завод Автоприбор

Сам обвиняемый свою вину не признает. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

«Октябрьским районным судом города Владимира в целях обеспечения имущественных взысканий наложен арест на квартиры, шесть земельных участков и иное имущество, находившееся в собственности ОАО «Завод «Автоприбор», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, в 2011 году Алексей Мельников решил разорить предприятие, чтобы не отдавать кредит в 1,5 млрд рублей банку ВТБ. Он перевел имущество завода в подконтрольные фирмы, которые возглавляли близкие родственники обвиняемого. Кроме того, Мельников обвиняется в хищении восьми квартир и 40% доли в уставном капитале коммерческой организации. Эти действия, по оценкам следователей, нанесли предприятию ущерб в 1,2 млрд рублей. Также потерпевшим признан банк ВТБ. Его ущерб оценивается в 1,4 млрд рублей.

Напомним, что в феврале 2017 года Алексей Мельников получил четыре года условно за неисполнение обязанностей налогового агента. Он был амнистирован. Чуть ранее завод перешел банку ВТБ, который выиграл дело в арбитражном суде.