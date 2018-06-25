Валлетта, 25 июня, 2018, 14:03 — ИА Регнум. В Средиземном море продолжают дрейфовать два судна с мигрантами на борту после того, как Италия и Мальта закрыли для них свои порты, пишет газета Le Figaro 25 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы ЕС

На борту голландского гуманитарного корабля Lifeline с 21 июня находятся более 230 мигрантов, еще 113 человек были подобраны на следующий день грузовым судном Alexander Maersk.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Испании, пригласившие в свой порт судно Aquarius, теперь не спешат предлагать свою помощь. Министр развития Хосе Луис Абалос подчеркнул, что его страна не может решать эту проблему в одиночку.