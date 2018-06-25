Марин Ле Пен: ЕС «хочет миграцию»
Париж, 25 июня, 2018, 14:02 — ИА Регнум. Европейский союз «хочет миграции», и в странах ЕС раскол по этому вопросу, «не могут согласиться» — заявила в понедельник, 25 июня Марин Ле Пен, сообщает Le Point.
«Европейский союз хочет миграции, он несколько раз говорил об этом через уста многих европейских комиссаров», чтобы «уравновесить уровень рождаемости, заработную плату и создать конкурентоспособность», — заявила председатель политической партии Национальный фронт, переименованной в Национальное собрание с 1 июня 2018 года.
Марин Ле Пен, участник президентской гонки — 2017, считает, что страны ЕС не могут прийти к согласию в вопросе миграции.
«Миграция должна управляться на национальном уровне», — заявила она.
Председатель партии опровергла идею о том, что пик прибытия мигрантов в ЕС был достигнут в 2015 году, согласно Международной организации по миграции. «Это неправда, миграция еще ускорится», — заявила Марин Ле Пен.
Она хотела «вернуть в Ливию» корабль с мигрантами «Lifeline», который Италия отказалась принять, и поселить в этой стране мигрантов в «гуманитарных лагерях» под «международной защитой».