Париж, 25 июня, 2018, 14:02 — ИА Регнум. Европейский союз «хочет миграции», и в странах ЕС раскол по этому вопросу, «не могут согласиться» — заявила в понедельник, 25 июня Марин Ле Пен, сообщает Le Point.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Европейский союз хочет миграции, он несколько раз говорил об этом через уста многих европейских комиссаров», чтобы «уравновесить уровень рождаемости, заработную плату и создать конкурентоспособность», — заявила председатель политической партии Национальный фронт, переименованной в Национальное собрание с 1 июня 2018 года.

Марин Ле Пен, участник президентской гонки — 2017, считает, что страны ЕС не могут прийти к согласию в вопросе миграции.

«Миграция должна управляться на национальном уровне», — заявила она.

Председатель партии опровергла идею о том, что пик прибытия мигрантов в ЕС был достигнут в 2015 году, согласно Международной организации по миграции. «Это неправда, миграция еще ускорится», — заявила Марин Ле Пен.

Она хотела «вернуть в Ливию» корабль с мигрантами «Lifeline», который Италия отказалась принять, и поселить в этой стране мигрантов в «гуманитарных лагерях» под «международной защитой».