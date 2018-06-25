Киев, 25 июня, 2018, 13:53 — ИА Регнум. На Украине почти каждый четвёртый случай туберкулёза — это мультирезистентный туберкулёз, то есть тот, который не поддается лечению очень эффективными противотуберкулезными препаратами. По количеству больных с такой формой заболевания Украина является одним из мировых лидеров. Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения страны Ульяна Супрун.

Иван Шилов ИА REGNUM Лекарства. Таблетки. Украина

Читайте также: Украина — один из лидеров по заболеваемости мультирезистентным туберкулезом

Чиновник признала, что эпидемия туберкулёза на Украине, которая занимает второе место в Европе по заболеваемости, является серьёзной проблемой для системы здравоохранения страны. Как отметила Супрун на своей странице в Facebook, за последние пять лет в стране разработаны и протестированы различные модели оказания амбулаторной помощи больным туберкулезом, однако, чтобы они заработали полноценно, еще необходимо провести много работы.

Также в сюжете: В Киеве проходит митинг против минздрава

Как сообщало ИА REGNUM, помимо заболеваемости туберкулёзом неблагоприятная ситуация на Украине складывается и по кори. Резкий рост заболеваемости был отмечен в стране в конце 2017 года. С начала 2018 года от кори на Украине умерли девять человек, из которых шестеро — дети. За это период заболели более 18,1 тыс. человек, из которых около 11,8 тыс. — дети.