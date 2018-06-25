Барнаул, 25 июня, 2018, 13:55 — ИА Регнум. Сотрудники Барнаульской сетевой компании кардинальным образом подошли к решению проблемы с восстановлением энергоснабжения в посёлке Затон после бушевавшего там урагана. Они посчитали, что вместо того, чтобы тратить время на расчистку завалов деревьев, гораздо оперативнее построить новую высоковольтную линию электропередач. Работы по её возведению велись всю ночь, пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.

Барнаульская сетевая компания Последствия урагана в барнаульском посёлке Затон

Барнаульская сетевая компания Ураган в Барнауле, В Затоне смерч уничтожил практически все деревья

Энергетики отмечают, что именно это помогло уже к утру 25 июня запустить насосную станцию Барнаульского водоканала и максимально оперативно возобновить водоснабжение поселка.

Барнаульская сетевая компания Энергетики восстанавливают электричество в Затоне

«Сейчас энергетики работают с локальными повреждениями воздушных линий — от горожан поступило 277 заявок. Большая часть повреждений уже устранена», — пояснили в Барнаульской сетевой компании.

Барнаульская сетевая компания После урагана барнаульский посёлок Затон завален поваленными деревьями

Как уже сообщало ИА REGNUM, ураган, вечером 23 июня накрывший пять сельских территорий Алтайского края и три города, наибольший урон принёс Барнаулу. Помимо проблем с электричеством и водоснабжением в Центральном районе города произошла трагедия: под напором сильных порывов ветра упал башенный строительный кран. Спасти управлявшего им мужчину не удалось.