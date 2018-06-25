Пермь, 25 июня, 2018, 13:52 — ИА Регнум. В Пермском крае погодные коллизии продолжаются. На смену одной аномалии приходит другая — диаметрально противоположная. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГИС-центре Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), конец июня прогнозируется очень жарким.

Пекло

Напомним, что весна и начало лета выдались аномально холодными. Летний сезон начался с выпадения снега и града. Максимальная температура воздуха 1 июня составила на 16 градусов по Цельсию ниже нормы. Первый день лета стал самым холодным днём за последние 50 лет. Синоптики отметили беспрецедентность ситуации за последние десятилетия, когда за холодной весной последовало холодное лето.

Переломный момент в погодных условиях наступил в середине июня. В конце месяца (24−30 июня) прогнозируют новую аномалию — засушливую жару. По прогнозу метеорологов, температура воздуха ожидается на 3−4 градуса выше нормы, а количество осадкой меньше нормы. Одновременно синоптики предупреждают о локальных ливнях с грозами и даже градом в средине недели.