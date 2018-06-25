Анкара, 25 июня, 2018, 13:59 — ИА Регнум. Главный оппозиционный кандидат на должность президента Турции Мухаррем Индже признал свое поражение на выборах, сообщает 25 июня Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Я принимаю результаты голосования», — подчеркнул оппозиционный политик, набравший чуть более 30% голосов избирателей.

«Будь президентом каждого из нас. Я бы поступил подобным образом, если бы одержал победу», — добавил Индже.

Напомним, 24 июня в Турции прошли внеочередные президентские выборы, победу на которых одержал действующий президент Реджеп Эрдоган, набравший более 50% голосов избирателей.