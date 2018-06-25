Архангельск, 25 июня, 2018, 15:23 — ИА Регнум. В Архангельске открылась самая северная синагога России. Накануне в ее стенах прошла презентация проекта «Еврейский Культурный центр», и члены общины смогли лично оценить результат 4-летнего строительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Звезда Севера» — самая северная синагога России

Напомним, торжественная церемония закладки синагоги состоялась в июне 2010 года. На ней присутствовал главный раввин России Берл Лазар. Стройка здесь развернулась спустя четыре года — в 2014-м.

Синагога представляет собой трехэтажное здание с концертным залом на более чем 500 мест, здесь есть лифт, помещение для кафе, где уже расставлена мебель, и апартаменты с кухней для пребывания раввина.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель общины Анатолий Обермейстер, строительство велось исключительно на пожертвования — за 4 года было потрачено примерно 180 млн рублей.

«Мы гордимся, что построили эту чудесную синагогу, которая называется «Звезда Севера». Это самая северная синагога в России и, возможно, во всем мире. Теперь на базе этого замечательного места будет создан наш еврейский культурный центр», — сказал Анатолий Обермейстер.

Ожидается, что культурный центр синагоги станет площадкой, которая сможет сохранять, популяризировать и транслировать культуру еврейского народа разными способами, направленными на различные целевые аудитории. В еврейской общине уже готовятся к проведению здесь ярких областных мероприятий: фестивалю «Гройсэ Глик» («Великое счастье») и конкурсу еврейской культуры «Айзен» («Класс!»).

Добавим, что в дореволюционные времена в Архангельске было две синагоги. Обе были закрыты в 1920-е годы. Само же появление евреев в нашем городе восходит к кантнонистам — детей-рекрутов, которые при Николае I направлялись сюда для несения военной службы из Черты оседлости (территория современных Украины, Белоруссии и Прибалтики). По окончании воинской повинности многие так и оставались здесь, успев обжиться и обзавестись семьями. Также пополнялась архангельская еврейская община и представителями купечества из Германии, приехавшими в Россию вести торг.

Национально-культурная автономия евреев Архангельской области как общественная организация была зарегистрирована в 2009 году. В настоящее время община насчитывает 200 человек.