Екатеринбург, 25 июня, 2018, 13:41 — ИА Регнум. Завершается формирование деловой программы Свердловской области на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018. Планируется, что регион организует и проведет более 60 мероприятий: конференций, панельных дискуссий, презентаций проектов, мастер-классов. сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном Департаменте информполитики.

Innoprom.com ИННОПРОМ

Как уточнила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, деловые мероприятия нашего региона пройдут как на площадке стенда Свердловской области, так и на других выставочных площадках. В мероприятиях примут участие представители органов государственной власти Свердловской области, муниципальных образований, бизнеса, общественных институтов, отраслевые эксперты, в том числе федерального уровня. Основной акцент всех мероприятий будет связан с развитием отраслей экономики и перекликаться с основной идеей стенда Свердловской области — «умный регион».

В рамках деловой программы планируется провести ряд презентаций. В первую очередь — это интерактивная презентация проекта, посвященного проведению в мае 2019 года в Свердловской области национального и мирового чемпионатов с участием команд 30 стран по стратегическому менеджменту и управлению бизнесом Global Management Challenge. Также участникам ИННОПРОМа будет представлена «Культурно — технологическая карта Свердловской области» и другие проекты.

Большой блок мероприятий будет посвящен вопросам экологии и развития жилищно-коммунального хозяйства. Так, в рамках конференции «Экология и бизнес: перспективы развития экологических механизмов охраны окружающей среды» планируется обсудить, в том числе, меры господдержки создания новых предприятий с применением «зеленых технологий». Также здесь обсудят новые технологии и решения в сфере водного хозяйства, вопросы развития государственно-частного партнерства. На стенде Свердловской области пройдет региональный тур Всероссийского конкурса лучших региональных практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, организованный Агентством стратегических инициатив.

Традиционно в рамках деловой программы Свердловской области состоятся торжественные мероприятия: финал конкурса инновационных идей «Минута технославы» среди магистрантов и аспирантов вузов Свердловской области, церемония вручения писем общественного признания и нагрудных знаков «Спасибо», церемония награждения дипломами лауреатов премии Губернатора Свердловской области в сфере информационных технологий, вручение премии имени Черепановых.

Напомним, Международная промышленная выставка ИННОПРОМ и V Российско-Китайское ЭКСПО пройдут в Екатеринбурге 9−12 июля. Страна-партнер ИННОПРОМа в 2018 году — Республика Корея. Тема ИННОПРОМ-2018: «Цифровое производство». Организатором ИННОПРОМ выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Организаторы V Российско-Китайского ЭКСПО — Министерство экономического развития РФ, Министерство коммерции КНР. В качестве региона-партнера со стороны РФ определена Свердловская область, со стороны Китая — город центрального подчинения Чунцин. Мероприятия пройдут на одной площадке.