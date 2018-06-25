НАТО предрекают поражение в случае войны с Россией: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 25 июня, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Заведомое поражение: НАТО пророчат проигрыш в случае войны с Россией;
- Газовый шантаж: на Украине — конфликт из-за Кодекса газотранспортной системы;
- Свободный транзит: Москва и Баку вернутся к соглашению о транзитных перевозках;
- Усиление сотрудничества: Евросоюз и НАТО подпишут декларацию;
- «Всевидящее око»: названы самые точные животные-оракулы ЧМ-2018.
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