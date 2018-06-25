Мехико, 25 июня, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Вся полиция мексиканского городка Окампо была арестована по подозрению в причастности к убийству кандидата на должность мэра, сообщает 25 июня News.Sky.com.

Victor Арест

28 человек были задержаны и ждут допроса. Правоохранительные службы займутся расследованием нарушения кодекса поведения полиции.

Напомним, ранее независимый кандидат на должность градоначальника Омар Гомес получил смертельное ранение. В целом в Мексике в преддверии выборов, назначенных на 1 июля было убито более ста политиков.